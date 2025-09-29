الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

شديد الحرارة على الجنوب، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلاعلى أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

 

