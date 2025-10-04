الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب البلاد والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

وداعًا للأربعينات.. الأرصاد عن طقس اليوم: خريفي معتدل حار نهارا على أغلب الأنحاء.. أمطار متوسطة على الشمال.. وتحذير من ارتفاع الأمواج.. وسرعة الرياح تصل لـ 60كم/ ساعة

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث يسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

و كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الطقس غدا الاحد

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

وداعًا للأربعينات.. الأرصاد عن طقس اليوم: خريفي معتدل حار نهارا على أغلب الأنحاء.. أمطار متوسطة على الشمال.. وتحذير من ارتفاع الأمواج.. وسرعة الرياح تصل لـ 60كم/ ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا السبت

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

وليد صلاح الدين: الأولوية لهؤلاء في التجديد للأهلي

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يعلن قائمة معسكر أكتوبر

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

وليد صلاح يكشف عن سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني الجديد للأهلي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع الاقتصادي

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

تعمل إيه لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟ واعظة بالأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads