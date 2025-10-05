الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة تتهاوى، حالة الطقس اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

 

شبورة كثيفة وانخفاض بدرجات الحرارة، حالة الطقس غدا الأحد

وداعًا للأربعينات.. الأرصاد عن طقس اليوم: خريفي معتدل حار نهارا على أغلب الأنحاء.. أمطار متوسطة على الشمال.. وتحذير من ارتفاع الأمواج.. وسرعة الرياح تصل لـ 60كم/ ساعة

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

شبورة كثيفة وانخفاض بدرجات الحرارة، حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس غدا، تحذير من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب

الكارثة الرابعة في نفس المنطقة، انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق (صور)

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

إسكندرية كمان وكمان، انهيار جزئي لعقار جديد بمنطقة الجمرك (صور)

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مدرب كهرباء الإسماعيلية عن الخسارة الكبيرة أمام الأهلي: الزمالك السبب

خدمات

المزيد

إعفاءات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالقانون

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع الاقتصادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads