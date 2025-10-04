الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم السبت، في إطار حالة من التقلبات الجوية الطفيفة التي تشهدها البلاد خلال فصل الخريف.

توقعات طقس اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها اليومي، أن هناك سحبًا منخفضة تظهر على مناطق متفرقة من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

وأكدت الهيئة أن طقس اليوم يشهد أجواء خريفية معتدلة بشكل عام، حيث يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا.

العظمى: 33 درجة

الصغرى: 22 درجة

السواحل الشمالية الغربية:

طقس رطب معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.

العظمى: 29 درجة

الصغرى: 21 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

العظمى: 36 درجة

المحسوسة: 26 درجة

شمال الصعيد:

طقس حار نهارًا، معتدل في الصباح الباكر.

العظمى: 35 درجة

الصغرى: 21 درجة

جنوب الصعيد:

طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.

العظمى: 37 درجة

الصغرى: 25 درجة

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة في المناطق الساحلية، وارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة بين النهار والليل، بالإضافة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات الظهيرة، لا سيما في مناطق الجنوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.