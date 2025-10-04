السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

سقوط أمطار
سقوط أمطار
ads

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم السبت، في إطار حالة من التقلبات الجوية الطفيفة التي تشهدها البلاد خلال فصل الخريف.

توقعات طقس اليوم

 وأوضحت الهيئة في بيانها اليومي، أن هناك سحبًا منخفضة تظهر على مناطق متفرقة من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

وأكدت الهيئة أن طقس اليوم يشهد أجواء خريفية معتدلة بشكل عام، حيث يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

  طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا.
  العظمى: 33 درجة
  الصغرى: 22 درجة

السواحل الشمالية الغربية:

  طقس رطب معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.
  العظمى: 29 درجة
  الصغرى: 21 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

  طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.
  العظمى: 36 درجة
  المحسوسة: 26 درجة

شمال الصعيد:

  طقس حار نهارًا، معتدل في الصباح الباكر.
  العظمى: 35 درجة
  الصغرى: 21 درجة

جنوب الصعيد:

  طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.
  العظمى: 37 درجة
  الصغرى: 25 درجة

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة في المناطق الساحلية، وارتداء ملابس مناسبة لتقلب درجات الحرارة بين النهار والليل، بالإضافة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات الظهيرة، لا سيما في مناطق الجنوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا السبت

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

"خريف الليل" يلامس قلب الصعيد وتحسن بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب

الجهاد الإسلامي: رد حماس على خطة ترامب تعبير عن موقف جميع فصائل المقاومة

موعد غلق المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads