أخبار مصر

حالة الطقس غدا، تحذير من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم /  ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23
 

