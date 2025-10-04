السبت 04 أكتوبر 2025
أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم /  ساعة، ويصل ارتفاع الامواج من  2: 3 أمتار.

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تحذير لسكان هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة طقس الخميس

حالة الطقس اليوم السبت

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25
 

