وداعًا للأربعينات.. الأرصاد عن طقس اليوم: خريفي معتدل حار نهارا على أغلب الأنحاء.. أمطار متوسطة على الشمال.. وتحذير من ارتفاع الأمواج.. وسرعة الرياح تصل لـ 60كم/ ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم السبت، حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية بدأت فى الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا.

أمطار متوسطة على هذه المناطق اليوم السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

اضطراب ملاحة البحر الأحمر وخليج السويس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسكندرية: درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة 24 ودرجة الحرارة العظمى 38



