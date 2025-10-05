الأحد 05 أكتوبر 2025
مدرب كهرباء الإسماعيلية عن الخسارة الكبيرة أمام الأهلي: الزمالك السبب

رضا شحاتة، فيتو

أكد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، أن فريقه يعاني من سوء التوفيق في بعض مباريات بطولة الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة.

وقال رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية في تصريحات تلفزيونية: "واجهنا فريق الأهلي وهو في أفضل حالاته الفنية بعد الفوز على فريق الزمالك في مباراة القمة ووضح نشوة الفريق الأحمر الفنية في مباراة كهرباء الإسماعيلية وهو سبب الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين".

وأضاف رضا شحاتة: "فريق كهرباء الاسماعيلية عانى من سوء التوفيق في بعض المباريات فضلا عن أن لاعبي الفريق يفتقدون خبرات الدوري الممتاز وتم تكوين الفريق في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجاري للدوري واللعب في القسم الثاني مختلف تمامًا عن المشاركة في بطولة الدوري الممتاز".

