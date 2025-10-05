بدون مستندات في المرحلة الأولى، تفاصيل التسجيل في منصة السكن البديل للإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التقديم للحصول على السكن البديل لـ مستأجري الإيجار القديم تتم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لمصر الرقمية، موضحة أن الإجراءات في مرحلتها الأولى مبسطة ولا تتطلب مستندات.

وقالت «عبد الحميد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، إن التسجيل بمنصة السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم بدأ اعتبارًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، داعية المواطنين إلى إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الرقمية لتجنب الضغط المتوقع في المراحل التالية.

إنشاء حساب باسم المتقدم فقط

وأوضحت أن إنشاء الحساب يجب أن يكون باسم المتقدم نفسه، على أن يكون رقم الهاتف مسجلًا بنفس الاسم، وذلك لضمان دقة البيانات وتسهيل عملية التحقق من العلاقة الإيجارية.

وأضافت أن الهدف من التسجيل المبدئي هو حصر أعداد المتقدمين ومناطق إقامتهم واحتياجاتهم تمهيدًا لتصنيفهم وفق المعايير الاجتماعية والاقتصادية.

لا مستندات مطلوبة حاليًا

وشددت «عبد الحميد» على أن المرحلة الأولى لا تتطلب أي مستندات، مشيرة إلى أن الاستمارة الأولية ستكون بسيطة وتحتوي فقط على بيانات أساسية عن المتقدم وأسرته ومساحة الوحدة السكنية.

وأكدت أنه بعد الانتهاء من حصر الأعداد ستُطلب لاحقًا المستندات التكميلية لتحديد الفئات ذات الأولوية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يبدأ بالفئات الأقل دخلًا وذوي الإعاقة.

فترة التسجيل

وكشفت أن مدة التسجيل تمتد لثلاثة أشهر تبدأ من الأسبوع الثاني من أكتوبر وحتى منتصف يناير 2025، مشيرة إلى أن الهدف هو إتاحة الوقت الكافي لجميع المواطنين للتقديم دون استعجال أو تزاحم إلكتروني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.