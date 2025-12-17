18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، يحل فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء ضيفا أمام نظيره تالافيرا، لحساب منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، ضمن دور الـ32.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيلة أغلب عناصرها من دكة البدلاء، نظرًا لسهولة المنافس الذي يعتبر في المتناول.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فالديبيناس.

خط الوسط: داني سيبايوس، تشواميني، رودريجو، ماستانتونو.

خط الهجوم: أردا جولر، جونزالو جارسيا.

موعد مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا



تقام مباراة ريال مدريد ضد تالافيرا اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.



ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار على تالافيرا، من أجل الاستمرار في تحقيق نتائجه الإيجابية والتي بدأت بالانتصار يوم الأحد الماضي على ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك ريال مدريد في جعبته 20 لقبا لبطولة كأس ملك إسبانيا كثالث أكثر الأندية حصدًا للقب خلف أتلتيك بلباو بـ24 لقبًا وبرشلونة الأول بـ32 لقبًا.

الفوز لا بديل عنه بالنسبة لنادي ريال مدريد في لقاء اليوم، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل مدربه تشابي ألونسو والذي ورد في أكثر من مناسبة أنه قد يقال من منصبه كمدير فني للفريق الملكي بعد تراجع النتائج الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتواجده في الوصافة خلف برشلونة بالليجا.

