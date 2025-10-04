أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي علي كهرباء الإسماعيلية بالدوري

عبر عماد النحاس، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن اللقاء لم يكن سهلًا كما يعتقد البعض.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الحمد لله على المكسب، دي رابع مباراة نكسبها على التوالي، والماتشات اللي بتيجي قبل القمة أو بعدها دايمًا بتكون صعبة جدًا، وظهر علينا النهارده بعض الإجهاد بعد المجهود الكبير اللي حصل في مباراة القمة الماضية”.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن الفريق استفاد من لقاء اليوم بعودة بعض اللاعبين للتهديف واطمئنان الجهاز الفني على حالة بعض العائدين من الإصابة.

وأضاف" بنبارك للاعيبة على المكسب، والفترة الجاية اللاعبين هتروح للمنتخبات، وإن شاء الله نبارك لمنتخب مصر لما يصعد، وهنتابع خلال العشرة أيام الجايين حالة اللاعبين اللي هيكملوا معانا في التدريبات واللي هينضموا للمنتخبات”.

وتحدث النحاس عن إصابة ياسر، مؤكدا أنها ليست خطيرة": ياسر حس بدوخة أثناء التسخين، واستطلعنا رأيه أكد علي جاهزيته لخوض اللقاء، لكن بعد ما النتيجة بقت 2-0، فضلنا اراحته والحمد لله حالته بسيطة”.

وتحدث عن إصابة حسين الشحات قائلا: غريب ان لاعب يشوط كورة ويتعرض للإصابة، لكن ده قضاء وقدر، حسين الشحات بيقدم مستوى كويس في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله نستغل التوقف علشان نجهز الفريق بشكل أفضل قبل السفر إلى بوروندي”.

واختتم النحاس تصريحاته مشيدا بالمنافس: الكورة فيها توفيق وعدم توفيق، والأخطاء واردة، لما الأهلي يكون كسبان 3-0 وفريق لسه صاعد يسجل هدفين، ده يحسب لهم وللكابتن رضا شحاتة اللي قدم مباراة محترمة جدا”.

حقق النادي الأهلي، فوزا غاليا على نظيره كهرباء الاسماعيلية بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17.

ثم ضاعف ياسين مرعي النتيجة في الدقيقة 36 من رأسية مميزة من صناعة أحمد سيد زيزو.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بالدقيقة 50.

وسجل محمد اوناجم الهدف الأول لـ كهرباء الاسماعيلية بالدقيقة 57.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لـ كهرباء الاسماعيلية في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 68.

وسجل أشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الرابع بالدقيقة 73 من ركلة حرة مباشرة.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية كالتالي:

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني والمصري صاحب المركز الأول.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.