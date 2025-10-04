السبت 04 أكتوبر 2025
زيزو أساسيا، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

الأهلي
الأهلي

أعلن عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كهرباء الإسماعيلية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

الأهلي وكهرباء الإسماعيلية 

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًّا في لقاء القمة الأخير في القمة أمام الزمالك بنتيجة 2-1، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة انتصاراته وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف لمشوار منافسته على لقب الدوري الممتاز. 

في المقابل، يتطلع فريق كهرباء الإسماعيلية إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي.

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، مقابل 4 هزائم.

 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

 ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

 وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

