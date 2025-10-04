السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

لانجيلير يتابع الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية من مدرجات استاد المقاولون العرب

ارت لانجيلير
ارت لانجيلير

حرص الهولندي أرت لانجيلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام كهرباء الإسماعيلية، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتقدم النادي الأهلي، على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 3-0، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17 

وأضاف الهدف الثاني اللاعب ياسين مرعي في الدقيقة 36، واضاف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 50.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي 

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا 

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

 

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية كالتالي:

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، مقابل 4 هزائم.

أرت لانجيلير الأهلي الدوري الممتاز

