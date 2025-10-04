السبت 04 أكتوبر 2025
الأهلي ينعي نوح أدم نجم الزمالك السابق

نوح أدم
نوح أدم

 نعى نادي الأهلي برئاسة الكباتن محمود الخطيب، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الكابتن نوح اأدم نجم نادي الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم.

وتوفى الكابتن نوح أدم نجم الزمالك الأسبق ووالد كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك سابقا ياسمين نوح، بعد صراع مع المرض.

أعلن خبر الوفاة أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك، اليوم السبت.

كتب أمير عزمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم كابتن نادي الزمالك السابق».

 

ويُعد نوح آدم، أحد نجوم الزمالك القدامى في عصره الذهبي، كما أنه والد ياسمين نوح كابتن فريق الزمالك للكرة الطائرة السابقة.

