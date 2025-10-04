السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

بكاء حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة أمام كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

حسين الشحات
حسين الشحات

تعرض حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للإصابة في الدقيقة 28 خلال مواجهة فريقه تمام كهرباء الإسماعيلية والتي تجمع بينهما اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخلال مغادرة حسين الشحات ملعب المباراة دخل في حالة بكاء لحزنه لتعرضه للإصابة. 

ويتقدم النادي الأهلي، على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17 

وأضاف الهدف الثاني اللاعب ياسين مرعي.

 

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي 

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا 

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

 

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية كالتالي:

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، مقابل 4 هزائم.

حسين الشحات الأهلي الدورى المصرى الممتاز

الجريدة الرسمية
