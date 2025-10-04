السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

 أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة نادي الزمالك، اليوم السبت، على أرضية ملعب إستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

 خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل. 

وعلى صعيد الأهداف، سجل الفريقان معا 200 هدف، بواقع 144 للزمالك و56 للمحلة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

غزل المحلة الزمالك الدوري الممتاز الزمالك وغزل المحلة مباراة الزمالك وغزل المحلة

