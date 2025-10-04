السبت 04 أكتوبر 2025
سيراميكا كليوباترا يفوز على حرس الحدود بثلاثية ويقفز إلى المربع الذهبي بالدوري

فاز فريق سيراميكا كليوباترا علي حرس الحدود بثلاثية نظيفة خلال مباراة الفريقين في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

أحرز ثنائية سيراميكا مروان عثمان وفخري لأكاي وصديق أوجولا في الدقائق 34 و45+6 و48

جاء الهدف الأول من كرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد عادل قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء مروان عثمان سكنت يسار المرمى في الدقيقة 34.

وجاء الهدف الثاني من تمريرة داخل منطقة الجزاء من مروان عثمان ذهبت إلى فاخري لاكاي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى في الدقيقة 45+6.

وجاء الهدف الثالث لسيراميكا عن طريق صديق أيوجولا في الدقيقة 48 في الشوط الثاني من تمريرة خلف المدافعين من عمرو السولية انفرد بها صديق أوجولا ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

تسديدة من داخل منطقة الجزاء من أيمن سعد موكا سكنت يمين مرمى حر الحدود وبعد العودة للفار اشار حكم المباراة إلى إلغاء هدف لوجود تسلل على صديق أوجولا في بداية اللعبة.

ترتيب سيراميكا وحرس الحدود 

 

وقفز سيراميكا الي المربع الذهبي محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام حرس الحدود 


وكان تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان -  أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - إسلام عيسى.

