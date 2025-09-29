الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تريزيجيه يغيب عن الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

تريزيجيه
تريزيجيه

يغيب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة، أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز. 

ويستعد الأهلي لملاقاة كهرباء الإسماعيلية، السبت المقبل 4 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب تريزيجيه عن اللقاء بداعي الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك. 

مباراة الأهلي والزمالك

تقدم الزمالك بهدف أول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعد إعادتها بقرار من حكم الفيديو، حيث تصدى لها في المرة الأول عبدالله السعيد وأنقذها الحارس الدولي محمد الشناوي.

ونجح البديل حسين الشحات في إحراز هدف التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 71 وبعد 3 دقائق فقط من دخوله ملعب المباراة بعد تبادل للكرة مع محمد شريف.

ثم أحرز محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك، بالدقيقة 78 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر 2 / 1.

جاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح البديل حسين الشحات الذي قلب المباراة لصالح الأحمر.

كاد الزمالك يدرك التعادل في الدقيقة 90+3 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الزمالك عبدالله السعيد قابلها بتسديدة رأسية عمرو ناصر ولكن ارتطمت بالعارضة ومن ثم إلى ركلة مرمى.

 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه أمام الزمالك والذي يكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر. 

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

في المقابل، أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، إرتقى بها إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز 4 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر مباراة واحدة

أما الزمالك، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعد أن خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تريزيجيه الأهلي كهرباء الاسماعيلي الدوري الممتاز

مواد متعلقة

عادل مصطفى: الفوز على الزمالك أعاد الثقة للأهلي وشرف كبير عودتي لبيتي

رسالة عادل مصطفى للشحات قبل نزوله بديلا بمباراة القمة، واللاعب يرد في الملعب

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة

محمد هاني: لا مكان في الأهلي لمن لا يعطي الفريق 100% من جهده

بعد الفوز علي الزمالك، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

إمام عاشور يعلق علي فوز الأهلي أمام الزمالك

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

تريزيجيه يسجل أول أهدافه في القمة ويكتب اسمه في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

تعليق مثير من ميدو على خسارة الزمالك أمام الأهلي

مش هشجع الزمالك تاني، عمرو أديب يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي (فيديو)

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

شاهد، رد فعل بيزيرا ولاعبي الزمالك أثناء الخروج من الملعب بعد الخسارة من الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads