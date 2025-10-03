الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل ساعات من غلق الباب، الخطيب وقائمته يتقدمون اليوم بأوراق الترشح لانتخابات الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

يتقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، ومعه قائمته الانتخابية، اليوم الجمعة، بأوراق الترشح لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

ويشهد النادي الأهلي، اليوم الجمعة، غلق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء، حيث كان قد تم فتح باب الترشح يوم السبت الماضي على أن يتم غلقه اليوم. 

قائمة الخطيب 

وأعلن الكابتن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري.

وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجى أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح اليوم الجمعة.

