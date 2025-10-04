مواطن يستغيث بمحافظ الإسماعيلية لوجود سوس بالخبز المدعم وتحرك عاجل من التموين

وجه أحد المواطنين استغاثة عاجلة، اللواء أكرم محمد جلال محافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أن وجد داخل الخبز المدعم سوس، موثقا ذلك من خلال مقطع فيديو نشره على التواصل الاجتماعي، حيث حصل الفيديو على تفاعل واسع النطاق من أهالى الإسماعيلية، وتحديدا مركز ومدينة أبوصوير.

سوس ودود داخل الخبز والدقيق

وقام المواطن صاحب الشكوى بالذهاب إلى المخبز الذى يصرف منه الخبز، ليتفاجأ بوجود دود وسوس داخل إحدى الشكائر التي تم نخلها أمامه، وعلل المسئول عن المخبز ذلك بأن الدقيق ليس من مسئوليته.

مدير تموين الإسماعيلية خلال فحص الشكوي، فيتو

محافظ الإسماعيلية يأمر بالتحقيق في الأمر

وعقب تداول مقطع الفيديو ورصده من الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية مديرية التموين باتخاذ اللازم.

مدير عام التموين بالإسماعيلية يفحص الشكوى

وعلى الفور توجه المهندس سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إلى المخبز محل الشكوى بصحبة لجنة من المديرية حيث تم سحب عينات من كميات الدقيق داخل المخبز.

السوس داخل الخبز، فيتو

ومن خلال الفحص المبدئي الذى قام به مدير عام التموين، اتضح وجود شيكارة دقيق واحدة بها سوس ودود ،وهذا يشير إلى صدق الشكوى، حيث تم التحفظ عليها، ومعاينة باقى كميات الدقيق بالمخبز.

جانب من تحرير المحاضر والتحفظ على العينات، فيتو

وحرر مدير عام التموين في الإسماعيلية محضر عدم نظافة لذات المخبز، وذلك لعدم التزام إدارة المخبز بتعليمات النظافة، وهذا ما بدا من توثيق المواطن صاحب الشكوى لتحرك فورى لمسئولي التموين.

