رئيس الإسماعيلية الأزهرية يُكرِّم مدير التعليم النموذجي لبلوغه سن التقاعد

نظّمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية احتفالية لتكريم علي عطا الله، مدير إدارة التعليم النموذجي والتجريبي، بمناسبة بلوغه سن التقاعد، تقديرًا لمسيرته الطويلة وجهوده الصادقة في خدمة العملية التعليمية بالأزهر الشريف.

تكريم مدير التعليم النموذجي

جاءت الاحتفالية تحت إشراف فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الذي حرص على تكريم المحتفى به، مُتمنيًا له دوام الصحة والعافية وحياة هادئة بعد رحلة حافلة بالعطاء والإخلاص.

تلاوة آيات من الذكر الحكيم

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لفضيلة رئيس المنطقة، عبّر خلالها عن اعتزازه بالدور الكبير الذي قام به الأستاذ علي عطا الله خلال مسيرته العملية.

وأكد أنه كان مثالًا للالتزام والتفاني، ورمزًا للخلق الرفيع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدًا بما قدّمه من دعم ومساندة لكل زملائه في مراحل التطوير داخل المنطقة الأزهرية.

ومن جانبه، عبّر علي عطا الله عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم الذي وصفه بأنه “وسام فخر ووفاء”، موجّهًا شكره لفضيلة الدكتور مؤمن الهواري وجميع الحضور من قيادات المنطقة وزملائه في العمل على ما لمسَه من مشاعر طيبة وتقدير صادق.



