تحصين 95 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية بتحصين ١٦١.٩٦ ٪ من إجمالي الثروة الحيوانية، ضد مرض الحمى القلاعية Sat 1، خلال الفترة ١٦ أغسطس إلى ٢ أكتوبر ٢٠٢٥.

إجمالي عدد الحيوانات التي تم تحصينها

صرح الدكتور هاني عبد الخالق وكيل الوزارة الطب البيطري بالإسماعيلية أنه تم تحصين عدد ٩٥٧٣٢ حيوانا من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة بنسبة ١٦١.٩٦ ٪ من إجمالي ٥٩١٠٨ من الأبقار والجاموس بالمحافظة، طبقًا لحصر عام ٢٠٢٤.

جانب من حملة التحصين، فيتو

الإعلان عن بدء الحملة القومية للتحصين

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في ١٦ أغسطس؛ وذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها ٣٩ وحدة بيطرية.

تكثيف المرور على الصيدليات البيطرية

وعلى جانب آخر، واصلت مديرية الطب البيطري تكثيف حملات المرور على الصيدليات البيطرية بالمحافظة، حيث قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين، بالمرور والتفتيش على ٦ من الصيدليات ومراكز بيع وتدوال الأدوية البيطرية، كما قامت بعمل عدة معاينات لبعض المراكز والصيدليات البيطرية؛ لاستخراج التراخيص الخاصة بها، والتفتيش على صلاحية الأدوية بها، وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين إثبات حالة وغلق، ومحضر إعدام لعدد ٤٥ عبوة منتهية الصلاحية.

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

