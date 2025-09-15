الإثنين 15 سبتمبر 2025
موفد مشيخة الأزهر ورئيس منطقة الإسماعيلية يتابعان برامج التدريب بالمبنى الجديد

موفد مشيخة الأزهر
موفد مشيخة الأزهر ورئيس منطقة الإسماعيلية

أجرى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه الدكتور مظهر حمادي، موفد الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر نائبًا عن الأمين العام، جولة بمبنى المنطقة الأزهرية الجديد لمتابعة فعاليات برامج التدريب المخصصة لتنمية مهارات شيوخ المعاهد الأزهرية، وخرائط المنهج للمعلمين، والتي تُنفَّذ من خلال إدارتى التدريب والجودة بقطاع المعاهد الأزهرية تحت إشراف الدكتور شريف سميح، مدير الإدارة العامة للتدريب التربوي. 

أبرز الحضور خلال الجولة 

وحضر الجولة كلٌّ من الدكتورة آمال عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب، والدكتور تامر بدران، مدير إدارة الجودة، كما رافق رئيس الإدارة المركزية عبد الباقي الحداد، مسؤول أمن منطقة الإسماعيلية الأزهرية.

تدريب خرائط المنهج لإدارة الجودة 

وشملت الجولة المرور على قاعتي تدريب تابعتين لإدارة الجودة  والتي تشهد فعاليات البرنامج التدريبي "خرائط المنهج" للمعلمين، حاضر فيهما  مدحت عبد الوهاب، المراجع الخارجي بهيئة ضمان الجودة، بالإضافة إلى متابعة تدريب آخر عن "نواتج التعلم" بالمعاهد المدرجة في خطة جودة التعليم، حاضر فيه الدكتور عمرو عبد الغني، العضو الفني بإدارة جودة التعليم بالمنطقة. 

متابعة إجراءات النقل للمبنى الجديد  

كما تابع رئيس الإدارة المركزية وموفد مشيخة الأزهر إجراءات نقل العمل إلى المبنى الإداري الجديد، في إطار خطة المنطقة لتطوير بيئة العمل وتهيئة مناخ إداري وتعليمي أفضل. 

وتأتي هذه المتابعات في سياق الارتقاء بالعملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة داخل المعاهد الأزهرية.
 

