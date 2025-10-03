الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث مشروع الترام الهيدروجيني مع كوريا الجنوبية

لقاء محافظ الإسماعيلية
لقاء محافظ الإسماعيلية مع مسئول شركة هيونداي روتيم، فيتو

 تشهد محافظة الإسماعيلية، خلال الفترة الحالية العديد من المشروعات، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبخاصة المشروعات القومية التي تمس الاقتصاد المصري، أبرزها الافتتاحات الأخيرة التي شهدتها المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب والتابعة لاقتصادية قناة السويس.  

محافظ الإسماعيلية يلتقي بأمين عام جامعة الدول العربية

نائب محافظ الإسماعيلية يوجه باستكمال مشروعات الأسواق الحضرية بقرى حياة كريمة (صور)

فتح الملفات المغلقة 

 ويسعى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للترويج والتسويق للمحافظة بطريقة مختلفة حيث بدا ذلك من خلال تحركاته اليومية ومراجعته لكافة الملفات الخاصة بأصول المحافظة، من بينها الأصول الغير مستغلة والتي منها على سبيل المثال القرية الأوليمبية، والتي شهدت أعمال تطوير واسعة فور فتح ملفها، وبالفعل تم إعادة تشغيل القرية بقوة واستضافتها لعدد من الوفود الرياضية. 

فتح ملف الإسكان 

لم يقتصر الأمر على ذلك بل يجرى محافظ الإسماعيلية، العديد من التحركات والجولات بين الوزارات المختلفة وذلك لإنجاز العديد من الملفات من بين هذه الملفات ملف الإسكان، وكذا لقائه مع عدد من الوفود والهيئات الدبلوماسية، وكبرى الشركات العالمية لجذب الاستثمارات إلى المحافظة.  

الإسماعيلية وتنفيذ الترام الهيدروجيني  

وكان من بين تلك اللقاءات لقاء محافظ الإسماعيلية مع مسئول شركة "هيونداي روتيم" الكورية؛ خلال الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لكوريا الجنوبية وعلى مرور 30 عاما للعلاقات المصرية الكورية الجنوبية.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون الجاد بين الجانبين لتنفيذ فكرة ترام "هيونداي" الهيدروجيني بالإسماعيلية. 

بخاصة وأن شركة "هيونداي روتيم" تعمل على تطوير وتصنيع الترامات ذاتية الدفع التي يعمل بعضها بخلايا وقود الهيدروجين، وتجمع بين نظامي تشغيل أحدهما بخلايا وقود الهيدروجين، والأخر بالبطاريات الكهربائية، مما يساهم في توليد الهواء النظيف وتقليل انبعاثات الكربون. 

