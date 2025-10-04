رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع ورش العمل التطبيقية لمعلمي الحصة (صور)

تابع فضيلة الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، فعاليات ورش العمل التطبيقية لمعلمي الحصة، المقامة بإدارة التدريب وتنمية المهارات بالمنطقة.

من جانبها قالت آمال عبدالرحمن مديرة إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية إن هذه الورش تعقد فى ضوء اهتمام قطاع المعاهد الأزهرية بجميع العاملين بالمعاهد، وسعيه الدائم للارتقاء بالكفاءة المهنية لهم؛ حرصا على الارتقاء بمستوى الأداء داخل القاعات الدراسية.



جانب من التدريب، فيتو

إجراء تطبيقات عملية

وأكدت أن ورش العمل التطبيقية لجميع المعلمين الذين يعملون بنظام الحصة في المعاهد الأزهرية بالإسماعيلية؛ والخدمة العامة؛ والوعظ؛ وذلك في الإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية.

وتتناول ورش العمل التطبيقية المحاور التالية: (الأهداف مجالاتها وصياغتها- خطة تحضير الدرس- إدارة الصف- التعامل مع الأنماط المختلفة للطلاب- استراتيجيات التدريس الحديثة- التعلم النشط- التقويم - التدريس المصغر).

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الورش التطبيقية تأتي في إطار خطة شاملة يتبناها القطاع لرفع كفاءة العاملين بالمعاهد الأزهرية، مشددًا على استمرار تنفيذ هذه الورش التطبيقية بجميع المناطق الأزهرية.

وأُقيمت ورش العمل تحت إشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم.

وأشار الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب بقطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن إدارة التدريب التربوي تبذل كل الجهد من أجل الإرتقاء بمستوى الأداء داخل القاعات الدراسية بالمعاهد الأزهرية؛ وأن هذه الورش التطبيقية سوف يستمر تنفيذها كل يوم سبت من كل أسبوع طوال شهر أكتوبر ٢٠٢٥؛ بهدف الوصول إلى مستوى الأداء الأمثل لمعلمي الحصة.

