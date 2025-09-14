وكيل تعليم الإسماعيلية يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية (صور)

ترأس أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي الجديد 2026/2025 بعدد من الوظائف.

أعضاء اللجنة

وضمت اللجنة كلا من الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية والمهندس أحمد المصري رئيس مجلس الأمناء، ومحمد حسين نقيب المعلمين والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وياسر فهمي وممثل مديرية التنظيم والإدارة واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام،و غادة البدري مديرعام الشئون التنفيذية والمهندس محمد سعيد مدير عام التعليم الفني.

جانب من الاجتماع، فيتو

إجراء المقابلات مع المرشحين

و تمت المقابلات للمرشحين لشغل عدة مناصب منها مدير ووكيل ادارة وموجهو عموم ومديري مدارس ووظائف أخرى، وجرت المقابلات في أجواء من الشفافية وفي إطار من العدالة بين الجميع.

جانب من الاجتماع، فيتو

وعلى صعيد أخر كان قد تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عددا من مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بإدارتي أبوصوير وشمال التعليميتين.

تفقد الفصول الدراسية

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية خلال جولته بمدارس غريب سلامة والإمام مالك والسلام الرسمية للغات، على تفقد الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والأنشطة المختلفة والاطمئنان على استكمال أعمال الصيانة والنظافة العامة وتوافر الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى تفقد مخزن الكتب، بالمدارس للاطمئنان على وصول الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد بالمخازن استعدادا لتسليمها للطلاب.

جانب من الاجتماع، فيتو

وأكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة على أن الانضباط والدقة منذ اليوم الأول لسير العملية الدراسية يمثلان أساس نجاح العملية التعليمية.

تشديدات على أهمية متابعة المعلمين لطلابهم

وشدد على أهمية متابعة المعلمين لطلابهم بصورة مستمرة والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية التي تنمي شخصية الطالب وتصقل مهاراته وتساعده على الإبداع والابتكار وترسخ القيم الإيجابية والانتماء الوطني لديهم.

