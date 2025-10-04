فيريرا يلقي المحاضرة الفنية الأخيرة قبل مواجهة المحلة

ألقي البلجيكي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين والتي تضمنت الإعلان عن التشكيل الرسمي للقاء والحديث فنيًا عن اللقاء مع اللاعبين

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق إلى ستاد هيئة قناة السويس في الثالثة والنصف عصرًا لخوض عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

وخاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري.

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف.

