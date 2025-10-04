السبت 04 أكتوبر 2025
أرقام مهمة للزمالك قبل مواجهة المحلة الليلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

“فيتو” تستعرض بعض الأرقام المهمة عن مواجهة الزمالك والمحلة.

الموقف في الموسم الحالي بنهاية الأسبوع التاسع

- الزمالك في المركز الأول برصيد 17 نقطة
غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط
- الزمالك لعب 9 مباريات فاز 5 مرات وتعادل مرتين وانهزم مرتين
غزل المحلة لعب 9 مباريات فاز مرة وتعادل 7 مرات وانهزم مرة
- الزمالك سجل 13 هدف واستقبل 6 أهداف
غزل المحلة سجل 5 أهداف واستقبل 3 أهداف

• المواجهات المباشرة في الدوري
- إلتقى الفريقان في 100 مباراة
- فاز الزمالك 61 مرة وتعادل 25 مرة وانهزم 14 مرة
- سجل الزمالك 157 هدف واستقبل 54 هدف
- في الموسم الماضي فاز الزمالك في الدور الأول 4-0 ولم يلتقي الفريقان في الدور الثاني

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

 يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

وخاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري. 

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف. 

