وفاة نجم الزمالك السابق

نوح آدم نجم الزمالك
نوح آدم نجم الزمالك الأسبق

توفى الكابتن نوح آدم  نجم الزمالك الأسبق ووالد كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك سابقا ياسمين نوح، بعد صراع مع المرض.

أعلن خبر الوفاة أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك، اليوم السبت.

كتب أمير عزمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم كابتن نادي الزمالك السابق».

ويُعد نوح آدم، أحد نجوم الزمالك القدامى في عصره الذهبي، كما أنه والد ياسمين نوح كابتن فريق الزمالك للكرة الطائرة السابقة.

 

 

وفاة نجم الزمالك السابق

