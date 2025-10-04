السبت 04 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رئيس موانئ البحر الأحمر يتفقد سير العمل بأبو طرطور وسفاجا والغردقة والصيادين

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
 قام  اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئس موانئ البحر الأحمر، بجولة تفقدية شملت عددًا من موانئ الهيئة، من بينها موانئ أبو طرطور وسفاجا والغردقة والصيادين.

جولة رئيس موانئ البحر الأحمر 

وتأتي الزيارة في ضوء حرص رئيس الهيئة على الوقوف ميدانيًا على سير العمل ومتابعة مشروعات التطوير والتحديث الجارية بالموانئ المختلفة. 

حيث  تفقد  اللواء مهندس محمد عبد الرحيم خلال الجولة مراحل الانتهاء من مشروعات التطوير بميناء الصيادين، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بما يحقق الفائدة المرجوة للصيادين والعاملين بالميناء.

متقرحات تطوير العمل بميناء أبو طرطور

كما التقى رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بقيادات وعمال ميناء أبو طرطور، وتم مناقشة والاستماع الى مقترحاتهم تطوير الميناء، كما تم الاستماع  إلى مشكلاتهم، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وذلك في إطار الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين باعتبار ان العنصر البشري هو أساس نجاح المنظومة.

وخلال اللقاء، أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم بجهود العاملين ودورهم الحيوي في دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد بشكل أساسي على ما يبذله أبناؤها من جهد وعطاء، مطالبًا جميع العاملين ببذل المزيد من العمل والالتزام لاستمرار الارتقاء بمنظومة الموانئ وزيادة معدلات الإنتاج، بما يتواكب مع خطة الدولة.

