السكك الحديدية تنظم ندوة في جامعة الأزهر للتوعية بخطورة السلوكيات السلبية بالمرافق العامة

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع المجمع الإعلامي بمحافظة القاهرة، ندوة توعية بمقر كلية التربية جامعة الأزهر بمدينة نصر، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع من طلبة الكلية في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي والوطني تجاه التعامل مع مرافق الدولة ومجابهة الظواهر السلبية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وتضمنت فعاليات الندوة عددا من الفقرات للتوعية وتوحيد المفاهيم والجهود لمجابهة السلوكيات السلبية في التعامل مع المرافق العامة ومن بينها وسائل السكك الحديدية، وعرض مجموعة من المواد المصورة التي أبرزت الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنها لاسيما رشق القطارات بالحجارة والعبور من الأماكن غير المخططة، وإلقاء المخلفات على خطوط السكك الحديدية وغيرها من السلوكيات السلبية، وكذلك التأكيد على أهمية الجهود المؤسسية التي تبذلها جهات الدولة ومؤسساتها الوطنية لمواجهة تلك الظواهر.

ولاقت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم لتلك الممارسات، وأكدوا أهمية تعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام ومرافق الدولة التي تخدم أبناء الشعب المصري.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأهمية المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الثقافي والوطني والتوعية بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خاصة في قطاع السكك الحديدية، والتصدي لكافة أشكال الممارسات السلبية والتي تستهدف أمن وسلامة المواطنين، وذلك بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الجهات المعنية بالدولة.

