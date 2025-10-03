الجمعة 03 أكتوبر 2025
أخبار مصر

النقل تصدر نداء عاجلا لوقف الممارسات الخطرة على شريط السكة الحديد

سلوكيات خاطئة
سلوكيات خاطئة
واصلت وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تتسبب في أضرار للركاب كما تعرض حياتهم للخطر،  بالاضافة إلى تعطيل مسير القطارات.

ومن بين هذه السلوكيات السلبية اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، وإقامة المعابر الغير قانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان.

بالإضافة إلى ركوب القطارات في الأماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية  التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وتعرض حياتهم للخطر، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات.

