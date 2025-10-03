سكك حديد مصر تُسير الرحلة الثانية والعشرين لقطارات عودة الأشقاء السودانيين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 3 / 10/ 2025 بتسيير الرحلة الثانية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 20944 راكبًا سودانيًا.



هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

