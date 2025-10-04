السبت 04 أكتوبر 2025
أخبار مصر

بدءا من اليوم، تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تعديل تشغيل بعض القطارات بداية من اليوم السبت، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب.

وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 762 (تحيا مصر) البصيلى / رشيد ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:35 صباحًا.


وتعديل ميعاد قيام قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد ليقوم الساعة 07:55 صباحًا بدلًا من الساعة 07:50 صباحًا.


 كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة ليقوم الساعة 06:25 صباحًا بدلًا من الساعة 07:10 صباحًا.

وتعديل ميعاد قيام قطار 4204 (تحيا مصر) القصابي بحري / البصيلي ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:15 صباحًا، وذلك وفق الجداول المرفقة.

