الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعديل مواعيد بعض القطارات بداية من الغد، تعرف عليها

السكك الحديد فيتو
السكك الحديد فيتو
ads

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن تعديل تشغيل بعض القطارات بداية من غد السبت، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب.

حيث تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 762 (تحيا مصر) البصيلى / رشيد ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:35 صباحًا.
وتعديل ميعاد قيام قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد ليقوم الساعة 07:55 صباحًا بدلًا من الساعة 07:50 صباحًا.
 كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة ليقوم الساعة 06:25 صباحًا بدلًا من الساعة 07:10 صباحًا.

وتعديل ميعاد قيام قطار 4204 (تحيا مصر) القصابى بحرى / البصيلى ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:15 صباحًا، وذلك وفقًا للجداول المرفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي القومية للسكك الحديد

مواد متعلقة

تعديل بعض القطارات بداية من السبت تعرف عليها

وزارة النقل تكشف فوائد خطوط الرورو بين مصر وأوروبا

اقتصادية قناة السويس تعزز تكامل المواني والصناعات وتوفر فرصًا للشركات التركية

سكك حديد مصر تنظم ندوة توعوية للتعامل الآمن مع مرفق الهيئة

الاستثمارات الإماراتية تكتب شهادة تفوقها في مجال النقل المصري.. الوزارة تطرق أبواب المستثمرين للترويج عن مشروعاتها.. وعقود مشروعات جديدة في طريقها للتوقيع

استقرار معدل سير القطارات اليوم الخميس

كامل الوزير يلتقي وزير النقل والاتصالات البحريني

السكة الحديد مصر تنظم ندوات توعوية بالإسكندرية للحد من السلوكيات السلبية

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر سفن أسطول الصمود

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

بعد خفض الفائدة، تعرف على سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي ويتقدم وأعضاء قائمته بأوراق ترشحهم لانتخابات الأحمر

"سأواصل العمل مع الأسطورة"، خالد مرتجي يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads