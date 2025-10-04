تعديل تشغيل عدد من القطارات على خطوط السكك الحديد

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تعديل تشغيل بعض القطارات بداية من اليوم السبت، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب.

وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 762 (تحيا مصر) البصيلى / رشيد ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:35 صباحًا.



وتعديل ميعاد قيام قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد ليقوم الساعة 07:55 صباحًا بدلًا من الساعة 07:50 صباحًا.



كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة ليقوم الساعة 06:25 صباحًا بدلًا من الساعة 07:10 صباحًا.

كما تم تعديل ميعاد قيام قطار 4204 (تحيا مصر) القصابي بحري / البصيلي ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:15 صباحًا، وذلك وفق الجداول المرفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.