تداول 66 ألف طن و941 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة، حيث بلغ (14) سفينة، وتم تداول (66000) طن بضائع و(941) شاحنة و(252) سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(464) شاحنة و(230) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (60000) طن بضائع و(477) شاحنة و(22) سيارة.

فيما استقبل ميناء سفاجا اليوم الجمعة السفينتين MEGHNA PARADISE، ALcudia Express بينما تغادر السفينة TOKYO وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة الى فيتنام، والسفينتين Pelagos Express والحرية.

بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة POSEIDON EXPRESS، وغادرت السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(245) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.

