هل حسم عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان "الكرة الذهبية"؟

لم يتوقف الفوز التاريخي لـباريس سان جيرمان على ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2025 على هذا الانجاز بل قرب نجمه عثمان ديمبلي من حسم لقب "الكرة الذهبية" لهذا العام 2025، بعد أن واصل تقديم مستويات استثنائية طوال الموسم المنصرم، وحتى في كأس العالم للأندية.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

وحقق باريس سان جيرمان انتصارًا كبيرًا على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، في مباراة أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

هذا الانتصار جاء بعد بداية قوية من باريس، حيث سجل 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق فابيان رويز "هدفين"، وعثمان ديمبلي "هدف"، وأكد تفوقه بهدف رابع في الدقائق الأخيرة عن طريق جونسالو راموس.

ومنح هذا الفوز الفريق الباريسي بطاقة التأهل إلى النهائي لمواجهة تشيلسي.

ويمثل تألق ديمبيلي، دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي للحصول على جائزة الكرة الذهبية المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.

وحقق ديمبيلي، هذا الموسم، الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وبطولة دوري أبطال أوروبا، التي نال فيها جائزة أفضل لاعب.



تألق عثمان ديمبلي في موسم 2025

شهد موسم 2025 تألقًا استثنائيًّا للنجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان، حيث أصبح أحد أبرز نجوم القارة الأوروبية، حيث سجل 35 هدفًا في موسم 2024/2025، ثم أحرز هدفين في كأس العالم للأندية، وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

وتوج ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ووفق التحديثات الأخيرة لنسب الترشح لجائزة الكرة الذهبية، نجح عثمان ديمبلي في توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه، بعد أدائه الاستثنائي في مونديال الأندية.

وفيما يلي التحديث الأخير لأقرب اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.



1/ عثمان ديمبلي: 82.2٪

2/ لامين يامال: 8.7٪

3/ فيتينيا: 4.1٪

4/ أشرف حكيمي: 1.4٪

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