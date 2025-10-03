الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

بعد الفوز على دينامو، كريستال بالاس يحقق رقما قياسيا جديدا

كريستال بالاس، فيتو
كريستال بالاس، فيتو

حطَّم فريق كريستال بالاس الإنجليزي سلسلته القياسية دون هزيمة بفوزه على دينامو كييف الأوكراني (2-0) أمس الخميس، في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

 

كريستال بالاس الإنجليزي

آخر مباراة خسر فيها بالاس أمام نيوكاسل بنتيجة (0-5) في 16 أبريل الماضي ليرفع سلسلته إلى 19 مباراة متتالية من دون هزيمة في مختلف المسابقات محطمًا رقمه القياسي السابق بقيادة المدرب بيرد هيد، عام 1969.

وحقق رجال المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر 11 فوزًا و8 تعادلات، في هذه السلسلة، ما يعكس التطور الكبير للنادي الإنجليزي.

ويحمل نوتنجهام فورست الرقم القياسي لأطول سلسلة من دون هزيمة، في تاريخ كرة القدم الإنجليزية وهي 40 مباراة في عام 1978.

 

كريستال بالاس الإنجليزي ضد دينامو كييف الأوكراني

وفي لوبلين البولندية، حيث يخوض دينامو مبارياته الأوروبية البيتية هذا الموسم، بسبب الحرب في أوكرانيا، سجّل الكولومبي دانييل مونيوس هدف التقدم برأسية رائعة، في الشوط الأول، لكريستال بالاس، قبل أن يضيف إيدي نكيتياه الهدف الثاني، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من الإسباني ييريمي بينو (58).

وأكمل بالاس المباراة بعشرة لاعبين، منذ نحو ربع ساعة من صافرة النهاية، بعد طرد الكرواتي بورنا سوسا، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وكان بالاس قد حجز مقعده في الدوري الأوروبي، بعد فوزه على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الموسم الماضي.

لكن خسارته لمعركته القضائية بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي، الخاصة بملكية الأندية المتعددة، جعلته يكتفي بالمشاركة في دوري المؤتمر.

وتعد هذه المشاركة ثاني تجربة قارية للنادي، بعد ظهوره في كأس إنترتوتو عام 1998.

ويُنظر إلى بالاس كأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري المؤتمر، هذا الموسم، وسيستضيف أيك لارنكا القبرصي في مباراته المقبلة بالبطولة، يوم 23 أكتوبر، ثم يواجه ألكمار الهولندي وستراسبورج الفرنسي وشيلبورن الإيرلندي وكوبس الفنلندي.

