شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة مع نظيره الإسماعيلي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 - 2026.

وحاول كل فريق تسجيل هدف التقدم خلال أحداث الشوط الأول لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري

الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج

وجاء تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد رجب - محمد دبش - شريف رضا - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتدجيكو سامادو - أحمد فوزي

خط الهجوم: بابي بادجي - عبده يحيى

و يتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وفي جعبته 11 نقطة.

حكم مباراة سموحة ضد الإسماعيلي 

ويدير مباراة سموحة أمام الإسماعيلى طاقم حكام مكون من: الدولي محمود ناجي (حكمًا للساحة) ’ محمد عاطف الزناري ومحمد محمود لطفي (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي حسام عزب ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

وتشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، مواجهة قوية بين الزمالك وغزل المحلة، والأهلي مع كهرباء الإسماعيلية فيما يغيب بيراميدز عن لقاءات الجولة، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام بتروجيت نظرًا لارتباطه بمواجهة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

