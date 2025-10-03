الجمعة 03 أكتوبر 2025
بلدية المحلة يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام وي في دوري المحترفين

واصل فريق بلدية المحلة نتائجه السلبية في دوري المحترفين، حيث تلقى خسارة جديدة من نظيره المصرية للاتصالات بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة. 

نتائج مباريات أمس الخميس في دوري المحترفين

 الداخلية ضد بترول أسيوط - 2ـ0

 مالية كفر الزيات ضد المنصورة - 0ـ2

ديروط ضد لافيينا - 1ـ1

 بروكسي ضد الترسانة  - 1ـ1

 أسوان ضد راية - 0ـ0

 القناة ضد طنطا  - 1ـ1

 مسار ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ1

 السكة الحديد ضد الإنتاج الحربي - 1ـ0

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

