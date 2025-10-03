7 استقالات وإقالات تضرب مدربي دوري المحترفين آخرها أمير عزمي

شهد دوري المحترفين هذا الموسم سلسلة من استقالات وإقالات المدربين، كان آخرها استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان، بعد التعادل السلبي مع راية في الجولة السابعة، لتصبح الاستقالة السابعة في البطولة.

قائمة المدربين الراحلين عن الفريق

حسام عبد العال: رحل عن تدريب بلدية المحلة.

أيمن المزين: رحل عن تدريب السكة الحديد مودرن.

منير عقيلة: رحل عن تدريب مالية كفر الزيات.

عطية السيد: رحل عن تدريب الترسانة.

جمعة مشهور: رحل عن تدريب وي.

علاء نوح: رحل عن تدريب طنطا.

أمير عزمي: رحل عن تدريب أسوان

نتائج مباريات أمس الخميس في دوري المحترفين

الداخلية ضد بترول أسيوط - 2ـ0

مالية كفر الزيات ضد المنصوـرة - 0ـ2

ديروط ضد لافيينا - 1ـ1

بروكسي ضد الترسانة - 1ـ1

أسوان ضد راية - 0ـ0

القناة ضد طنطا - 1ـ1

مسار ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ1

السكة الحديد ضد الإنتاج الحربي - 1ـ0

فيما يسدل الستار على الجولة اليوم الجمعة بمواجهة الاتصالات ضد بلدية المحلة.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

