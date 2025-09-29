البنك الأهلي يخطف فوزا غاليا من الإسماعيلي 2-1 في الدوري المصري

خطف فريق البنك الأهلي فوزا غاليا من الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف، خلال لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

جاء الهدف الأول لفريق البنك الأهلي، بعدما تلقى مصطفى شلبي تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، تسلمها وسدد بباطن القدم على يمين الحارس داخل الشباك، معلنا عن الهدف الأول البنك الأهلي في الدقيقة 20.

وجاء الهدف الثاني للبنك الأهلي في الدقيقة 27 بعدما تسلم أسامة فيصل الكرة في الجانب الأيمن، وانطلق بسرعته تجاه المرمى، وراوغ لاعب الإسماعيلي بمهارة وسدد كرة يسارية أرضية من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس داخل الشباك.

لجأ حكم المباراة الي تقنية الفيديو للبت في أمر ركلة جزاء للإسماعيلي بعد إعاقة من هشام صلاح لمحاولة مرور عبد الكريم مصطفى يسار منطقة الجزاء

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو أشار بركلة جزاء لفريق الإسماعيلي.

وأحرز محمد عمار لاعب الإسماعيلي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 76



موقف الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري



ويحتل البنك الأهلي، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقاط، في حين يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من 8 مباريات.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: حسين منصور، محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا.

خط الهجوم: محمد خطاري، إبراهيم النجعاوي، محمد عبد السميع

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى المصرى

وأعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب

خط الوسط..محمد فتحى، محمد بن شرقي، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم..ياو أنور، أسامة فيصل

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، أحمد النادري، أحمد أمين اوفا، محمود الجزار، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، أحمد ريان، سيد نيمار.

حكام مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

- الإسماعيلي × البنك الأهلي:

محمد الغازي (حكمًا للساحة)، عدي عيد وخالد حسام طه (مساعدين)، أحمد ناجي (حكمًا رابعًا)، الدولي عبد العزيز السيد وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

