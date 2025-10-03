الجمعة 03 أكتوبر 2025
بورتو يقتنص فوزا قاتلا من النجم الأحمر بثنائية في الدوري الأوروبي

حقق فريق بورتو الفوز علي نظيره النجم الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سوكرو ساراكوجلو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي بورتو كل من: ويليام جوميز في الدقيقة 8 من ركلة جزاء ورودريجو مورا في الدقيقة 89. 

وجاء هدف النجم الأحمر عن طريق فاسيليجي كوستوف في الدقيقة 32. 

 

فاز فريق فنربخشة التركي، على نظيره نيس الفرنسي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سوكرو ساراكوجلو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثنائية فريق فنربخشة اللاعب كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 3 و25، بينما جاء هدف نيس عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

