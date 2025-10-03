الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية اليوم استعدادًا للقاء غزل المحلة

مران الزمالك
مران الزمالك

يختتم اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وعقب المران سيختار الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية استعدادًا  لخوض لقاء غزل المحلة.  

ويفتقد الفريق لخدمات عبد الله السعيد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء بجانب الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة.  

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك والمحلة أخر أخبار الزمالك

مواد متعلقة

باسم مرسي: عمرو ناصر من أفضل صفقات الزمالك

أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يعلن قائمته لانتخابات الأهلي ومنصور نائبا.. كاف يكشف موعد وحكام السوبر الأفريقي.. صرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر سفن أسطول الصمود

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

بعد خفض الفائدة، تعرف على سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي ويتقدم وأعضاء قائمته بأوراق ترشحهم لانتخابات الأحمر

"سأواصل العمل مع الأسطورة"، خالد مرتجي يعلن ترشحه لمنصب أمين صندوق الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads