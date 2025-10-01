الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رياضة

بايرن ميونخ يضرب بافوس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فريق بافوس القبرصي بنتيجة 5-1، الثلاثاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

 

أهداف مباراة بايرن ميونخ وبافوس

جاءت خماسية بايرن ميونخ عن طريق هاري كين “هدفين”، جوريرو، جاكسون، مايكل أوليسي.

واستهل بايرن ميونخ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على حساب تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب “أليانز أرينا".

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد بافوس في الدوري الألماني

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو - رافائيل جوريرو

خط الوسط: جوشوا كيميش - بافلوفيتش - مايكل أوليسي - - لويس دياز.

وفي الهجوم: هاري كين - نيكولاس جاكسون

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني الموسم الحالي برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 5 مواجهات فاز بها جميعًا، وأحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكهم 3 أهداف.

بينما على الجانب الآخر يتصدر بافوس جدول ترتيب الدوري القبرصي برصيد 12 نقطة بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز في 4 وخسر واحدة، وأحرز لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم هدفين فقط.

