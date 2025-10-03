الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

استمرار غياب نجم الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري

الأهلي
الأهلي

 يواصل المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غيابه عن المشاركة رفقة الفريق، وذلك أمام كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وكان أشرف داري تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي مع بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز السماوي بثنائية نظيفة. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

 ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز غدا السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

 وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

