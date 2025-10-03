رونالدو يقود قائمة البرتغال لمعسكر أكتوبر وغياب كانسيلو للإصابة

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر أكتوبر المقبل، استعدادا لاستكمال مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب البرتغالي مواجهتين قويتين أمام أيرلندا والمجر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، إذ يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز على أرمينيا 5-0 والمجر 3-2 في أول جولتين، ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

وتصدر النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قائمة مارتينيز، إلى جانب زميله جواو فيليكس.

كما ضمت القائمة روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، فيما شهدت غياب جواو كانسيلو ظهير أيمن الهلال بداعي الإصابة.

قائمة منتخب البرتغال لمعسكر أكتوبر

وجاءت قائمة منتخب البرتغال لمعسكر أكتوبر على النحو التالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا – خوسيه سا – روي سيلفا.

خط الدفاع: دييجو دالوت – نيلسون سيميدو – نونو مينديز – روبن دياز – جونزالو إيناسيو – أنطونيو سيلفا – ريناتو فيجا.

خط الوسط: جواو بالينيا – روبن نيفيز – جواو نيفيز – ماتيوس نونيز – فتينيا – برونو فرنانديز – بيدرو جونكالفيس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس – بيدرو نيتو – رافاييل لياو – جونزالو راموس – برناردو سيلفا – فرانسيسكو ترينكاو.

