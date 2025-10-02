ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالنزهة

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات والاستيلاء على أموالهم بمنطقة النزهة.

كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالنزهة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبداخله (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان - طلبات إلتحاق بالكيان - أكلاشيه بإسم الكيان - مطبوعات دعائية).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتى ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

