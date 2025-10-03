ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات – لإحداهن معلومات جنائية – لقيامهم باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة المختصة للتحقيق.

